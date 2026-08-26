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МОСИНФОРМ

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Первым российским высокоскоростным поездам начали делать изоляцию для герметичности на скорости 400 километров в час

Первым российским высокоскоростным поездам начали делать изоляцию для герметичности на скорости 400 километров в час

Кто и как собирает вагоны для первых российских высокоскоростных поездов и делает в них тепло- и шумоизоляцию, показали в официальном новостном канале РЖД В РЖД сообщили о начале комплектация вагонов первых российских высокоскоростных поездов.

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