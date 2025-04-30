Собянин: В майские праздники изменится режим работы соцучреждений Москвы

В графиках работы есть изменения Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале проинформировал жителей столицы о работе учреждений в майские праздники «В текущем году жители Москвы отметят Первомай с 1 по 4 мая, а также 80-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне с 8 по 11 мая.