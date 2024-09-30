Бюджет петербургского футбольного клуба «Зенит» составит 17 миллиардов рублей в сезоне-2024/25, сообщаетБюджет петербургского футбольного клуба «Зенит» составит 17 миллиардов рублей в сезоне-2024/25, сообщает РБК Спорт.
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