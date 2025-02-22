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Мазут на пляжах Анапы: последствия инцидента с танкерами на Кубани

Мазут на пляжах Анапы: последствия инцидента с танкерами на Кубани

В Анапе, Краснодарский край, выявлены незначительные выбросы мазута на пляжах Джемете и Центральном после инцидента с танкерами.

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