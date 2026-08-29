Путин рассказал, как творчество влияет на продолжительность жизни

Президент России Владимир Путин на встрече с профессорско-преподавательским составом Московского педагогического государственного университета (МПГУ) высказался о влиянии творческой деятельности на продолжительность жизни.
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