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В Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы

В Удмуртии отменили парад в честь Дня Победы

В Удмуртской Республике отменён парад в честь Дня Победы в виду мер безопасности, написал глава республики Александр Бречалов в своих соцсетях.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Что за хрень идут отмены мероприятий связанные с нашей Победой во второй мировой войне. в войну парад проводили а сейчас мы что как тараканы под плинтус?
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17 час.
Нургуль Калыгулова
НАОБОРОТ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПАРАД ПОБЕДЫ!!
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16 час.

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