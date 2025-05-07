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Пермский убийца просит смягчить пожизненный срок после 18 лет тюрьмы

Пермский убийца просит смягчить пожизненный срок после 18 лет тюрьмы

Сергей Галанов, осужденный на пожизненный срок за убийство в Пермском крае в 2007 году, подал просьбу о смягчении наказания после 18 лет заключения.

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