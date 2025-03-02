Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Рустюм Аминов
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ЦИК Абхазии объявила итоги выборов президента

ЦИК Абхазии объявила итоги выборов президента

По итогам второго тура голосования президентом Абхазии избран Бадра Гунба. Об этом в Telegram сообщает «Апсныпресс» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) частично признанного государства.

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