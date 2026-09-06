Демилитаризация Украины завершена уже на 90%. Об этом заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала World Affairs In Context.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дмитриев: энергет...
- ВК Историк Алферов: ...
- Axios: США и Укра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым