Тренер Галактионов серьезно переговорил с игроками после поражения от "Динамо"

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов на послематчевой пресс-конференции после игры второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо" заявил, что провел серьезную беседу с игроками по окончании игры.
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