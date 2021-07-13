Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге для переговоров

Андрей ОрловПолитикаПутин и Лукашенко встретятся в Петербурге для переговоров Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля проведут переговоры в Санкт-Петербурге.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьEEugene69072У многовекторного кончились предыдущие пол миллиарда долларов (по-моему, он получил их в январе текущего года). Приедет клясться в братстве, просить новые, поставлять газ по российским ценам и обещать, что со временем, возможно, признает Крым российским. Приедет шантажировать в очередной раз.Комментировать
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