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Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге для переговоров

Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге для переговоров

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля проведут переговоры в Санкт-Петербурге.

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Eugene69072
У многовекторного кончились предыдущие пол миллиарда долларов (по-моему, он получил их в январе текущего года). Приедет клясться в братстве, просить новые, поставлять газ по российским ценам и обещать, что со временем, возможно, признает Крым российским. Приедет шантажировать в очередной раз.

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