Про мойву: сказочка со счастливым концом и суровая быль

Садитесь поудобнее, дорогие друзья, сейчас я расскажу вам сказочку. Жил-был один мальчик и разговаривал он на русском языке.
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