Корвет Балтийского флота и индийский фрегат провели совместное учение

Практические действия в рамках морской части совместного российско-индийского межвидового учения «Индра-2024» отработали в акватории Финского залива корвет «Сообразительный» Балтийского флота и фрегат «Табар» Военно-морских сил Индии, сообщает пресс-служба флота 30 июля на официальном интернет-портале Минобороны России.
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