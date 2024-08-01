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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чалов о переходе из ЦСКА в ПАОК: «Цвета меняются, история продолжается… ➡️⚫️⚪️» 

Сообщалось, что форвард подпишет с греческим клубом 3-летний контракт. «Взросление – это всегда про ответственность.

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