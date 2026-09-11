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Профицит внешней торговли России в июле вырос до 13,594 млрд долларов

Профицит внешней торговли России в июле вырос до 13,594 млрд долларов

Объем экспорта вырос до 45,01 млрд долларов, а импорта — до 31,415 млрд долларов.Профицит внешней торговли России по итогам июля 2026 года увеличился на 1,816 млрд долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 13,594 млрд долларов.

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