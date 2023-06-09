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Американский эксперт заявил об укреплении рубля на фоне антироссийских санкций

Американский эксперт заявил об укреплении рубля на фоне антироссийских санкций

Эксперт Карпентер: за счет антироссийских санкций рубль стал сильнее Антироссийские санкции, введенные США против России, значительно укрепили рубль на международном рынке.

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