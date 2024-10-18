В канун Дня образования службы криминалистики офицеры ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю побывали на радио "Спутник в Крыму"Следователь-криминалист Владислав Нежинский и психолог Дарья Пащенко рассказали интересные факты о своей работе.