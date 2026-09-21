❗️Молодежь живет слишком хорошо, поэтому может захотеть революцию — заявил актёр Дюжев, он же Космос из "Бригады" "Нынешнее поколение рожденных в комфорте, в сытое время, и именно это поколение не знает сравнения, а жизнь познается в сравнении.