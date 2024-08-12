«Другая Украина» призвала ООН признать нелегитимность Зеленского

Общественное движение «Другая Украина» обратилось к руководству ООН с призывом не регистрировать международные соглашения, подписанные президентом Владимиром Зеленским после 21 мая 2024 года в связи с утратой его легитимности в качестве главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии