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Музетти ушел от Nike к Asics

Музетти ушел от Nike к Asics

Теперь он играет не в Nike, а в Asics. Сегодня итальянец обыграл во втором круге в Гонконге Габриэля Диалло (6:4, 6:3) и теперь поборется с Хауме Муньяром.

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