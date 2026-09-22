Рубио: Трамп обсудит с Зеленским прекращение ударов по РФ

Президент США Дональд Трамп планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским прекращение атак на российские энергетические объекты.
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