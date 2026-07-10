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Генетический переключатель включает защиту мозга при приступах эпилепсии

Генетический переключатель включает защиту мозга при приступах эпилепсии

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима разработали новый подход к генной терапии лекарственно-устойчивой эпилепсии: терапевтическая молекула активируется лишь тогда, когда нейроны перегружены, и остаётся неактивной в обычном состоянии.

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