Генетический переключатель включает защиту мозга при приступах эпилепсии

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима разработали новый подход к генной терапии лекарственно-устойчивой эпилепсии: терапевтическая молекула активируется лишь тогда, когда нейроны перегружены, и остаётся неактивной в обычном состоянии.
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