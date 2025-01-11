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Подполье сообщило подробности сокрушительного удара по аэродрому вертолетов ВСУ в Кировоградской области

Подполье сообщило подробности сокрушительного удара по аэродрому вертолетов ВСУ в Кировоградской области

Подполье сообщило подробности сокрушительного удара по аэродрому вертолетов ВСУ в Кировоградской области Юлия СоколоваАрмия РФ нанесла мощный удар по городу Александрии в Кировоградской области.

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