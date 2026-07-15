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SPLETNIK

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Виктория Шелягова, Карина Истомина и Дарина Алексеева побывали на запуске пилотируемого корабля на Байконуре

Виктория Шелягова, Карина Истомина и Дарина Алексеева побывали на запуске пилотируемого корабля на Байконуре

На днях российские селебрити отправились в однодневный космический тур на космодром Байконур, приуроченный к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-29".

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