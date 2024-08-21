Москва чуть не угодила в переговорный капкан, заявил Медведев

Этому вопросу он посвятил пост в соцсети, передает корреспондент УтроNews. «На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств», - пишет политик.