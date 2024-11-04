Да как я могла: Певица Бьянка прокомментировала поцелуй с рэпером Натаном

Певица Бьянка объяснила свой поцелуй с рэпером Натаном Рэпер Натан, которого застукали обнимающегося с блогером Лерчек, решил, что интрижки с Валерией недостаточно, поэтому сразу же, как оторвался от Чекалиной, отправился к певице Бьянке.
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