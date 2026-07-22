Выманили из квартиры: ТЦК пытались схватить жителя Винницы, сообщив о «подарке»

На фоне определенного истощения мобилизационного ресурса и явного нежелания населения вступать в ВСУ украинские военкомы (ТЦК), как известно, идут на самые радикальные меры, буквально отлавливая на улицах утративших бдительность мужчин призывного возраста.
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