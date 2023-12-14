В Ямало-Ненецком автономном округе бухгалтер коммерческой организации подозревается в легализации денег в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного «б» ч.
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