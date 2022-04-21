Минобороны России (21.04.2022 г.): ВС РФ поразили 450 объектов ВСУ

21 апреля ракетными войсками и артиллерией ВС РФ в течение дня поражено 450 объектов ВСУ, в их числе, 14 пунктов управления, а также 429 опорных пунктов и мест скопления живой силы и техники в населённых пунктах Великая Камышеваха, Червоное, Пашково, Новая Дмитровка Харьковской области.