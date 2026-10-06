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Де ла Фуэнте о 2:1 с Хорватией: «Испания явно превосходила соперника и смогла отыграться, эти футболисты никогда не сдаются. Мерино мог бы играть за любую команду в мире»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил победу над Хорватией (2:1) в 4-м туре Лиги наций.

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