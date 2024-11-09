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Ковальчук рассказал о разработке сверхпрочного материала для бронежилетов

Ковальчук рассказал о разработке сверхпрочного материала для бронежилетов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил "РИА Новости" о разработке усовершенствованного, очень легкого и сверхпрочного материала бронежилетов для военных ВС РФ, которые участвуют в спецоперации РФ (СВО).

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