Ковальчук рассказал о разработке сверхпрочного материала для бронежилетов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил "РИА Новости" о разработке усовершенствованного, очень легкого и сверхпрочного материала бронежилетов для военных ВС РФ, которые участвуют в спецоперации РФ (СВО).
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