Соболев — после победы над «Краснодаром»: спектакль окончен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев выложил пост по итогам матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром». «Спектакль окончен!» — написал он в соцсетях.
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