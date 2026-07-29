Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 836 подписчиков

СК возбудил дела о вовлечении подростков в диверсии через чат-бот знакомств

СК возбудил дела о вовлечении подростков в диверсии через чат-бот знакомств

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность через чат-бот «Дайвинчик/Leo» в Telegram, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии