СК возбудил дела о вовлечении подростков в диверсии через чат-бот знакомств

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность через чат-бот «Дайвинчик/Leo» в Telegram, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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