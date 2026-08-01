Под домашний арест отправлен боевик «Кракена», подозреваемый в убийстве на Бали

В Киеве суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста боевику полка ВСУ «Кракен» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Глебу Новостройному, подозреваемому в убийстве украинца на Бали.
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