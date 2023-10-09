Азербайджан и Турция конфликтуют с ЕС из-за дележа трупа Армении

Айнур Курманов. Похоже, что план ЕС по «мирному урегулированию» в Закавказье на условиях Запада уже трещит по швам, что воочию продемонстрировал отказ Ильхама Алиева от участия в переговорах с Николом Пашиняном в Испании, где 5 – 6 октября состоится заседание Политического союза Европы.