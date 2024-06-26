Россиянам рассказали, какие марки колбас не стоит покупать

вл

валерий лисицын

Я вот тоже прочитамши сию статью нащщот колбасы забеспокоился, где теперь она любимая ранее всеми ? От которой остались одни воспоминания. Колбас нонче много, завались , да ведь только и осталось что названия, коих тоже развелось немеряно. Но вот кушать её опасно, там чёрт те что намолото . А где же всевидящее око надзорных органов? Да всё там же , никуда не делось. А чо не надзирает ? Оно надзирает , только сколько денюжек ему в конвертике сунут. То есть жизнь колбасы зависит от полноты набитого кармана. Всё просто. А как же потребители?! Ой да хрен с ними.