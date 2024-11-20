Mash: в нескольких марках отечественных сосисок нашли компонент, вызывающий рак

В России в некоторых сосисках обнаружен запрещенный и опасный фермент — микробная трансглютаминаза. Этот компонент, используемый как мясной клей, может привести к серьезным проблемам с пищеварением и увеличить риск развития онкологических заболеваний, сообщает Telegram-канал Mash.
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