Mash: в нескольких марках отечественных сосисок нашли компонент, вызывающий рак

В России в некоторых сосисках обнаружен запрещенный и опасный фермент — микробная трансглютаминаза. Этот компонент, используемый как мясной клей, может привести к серьезным проблемам с пищеварением и увеличить риск развития онкологических заболеваний, сообщает Telegram-канал Mash.