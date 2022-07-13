Народные Новости

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Обозреватель Mysl Polska: давление на Россию обернется «берлинским сценарием» для Токио

Обозреватель Mysl Polska: давление на Россию обернется «берлинским сценарием» для Токио

Антироссийская политика Японии, вторящей всем указам США, обернется для нее «немецким сценарием» — глубоким кризисом экономики, инфляцией, ростом цен, заявил обозреватель газеты Mysl Polska Матеуш Пискорский в беседе с «Народными Новостями».

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