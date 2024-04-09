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Какой церковный праздник 10 апреля 2024 года: День памяти Ипатия Чудотворца отмечают в России

Какой церковный праздник 10 апреля 2024 года: День памяти Ипатия Чудотворца отмечают в России

Какой церковный праздник 10 апреля 2024 года: День памяти Ипатия Чудотворца отмечают в России AdministratorВосточные христиане в Российской Федерации празднуют память Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского, в нынешнюю среду, 10 апреля 2024 года, согласно православному календарю.

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