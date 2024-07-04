Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    ципсо  тебе  в  помощьИ все-таки готовя...
  • саша дмитренко
    несколько  напоминает  батьку(( каким он  был  до  недавнего  времениНу что же... союз...
  • Сергей Иванов
    Вы всё правильно пишете, только нас не слышат от слова"СОВСЕМ!"И все-таки готовя...

В ГД внесли проект об обязательном медосвидетельствовании водителей после 80 лет

В ГД внесли проект об обязательном медосвидетельствовании водителей после 80 лет

Вице-спикер ГД от "Новых людей" Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект об обязательном повторном медосвидетельствовании при достижении водителем 80 лет, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.

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