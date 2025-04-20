Орловцы получили частичку Благодатного огня

Минувшей ночью в Богоявленском соборе Орла прошли Пасхальные богослужения. Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
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