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Препараты иммуномодуляторы — доказана ли их эффективность?

Препараты иммуномодуляторы — доказана ли их эффективность?

Иммуномодуляторы — препараты, эффективность которых вообще не доказана, а популярность обеспечена только рекламой.

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Марина Крим
Ой, ну все, иммунитет не изучен, пусть себе действует как хочет. А моя мама, медик с 30-летним стажем, полиоксидоний постоянно использует при простудных. Лонгидазу используют многие женщины как профилактику спаек, ее гинекологи назначают. Что же, все эти врачи-типа не очень врачи что ли? А Гриппол+ я своим детям с годика делаю, ни разу не подвела. Хорошая вакцина с очень хорошей переносимостью. У нас в школе всем деткам ее делают, никто не пыхтит. кому ж нравится, когда дети болеют? Маме дала почитать статью, улыбается))

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