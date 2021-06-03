Препараты иммуномодуляторы — доказана ли их эффективность?

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеПрепараты иммуномодуляторы — доказана ли их эффективность?Иммуномодуляторы — препараты, эффективность которых вообще не доказана, а популярность обеспечена только рекламой.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМКМарина КримОй, ну все, иммунитет не изучен, пусть себе действует как хочет. А моя мама, медик с 30-летним стажем, полиоксидоний постоянно использует при простудных. Лонгидазу используют многие женщины как профилактику спаек, ее гинекологи назначают. Что же, все эти врачи-типа не очень врачи что ли? А Гриппол+ я своим детям с годика делаю, ни разу не подвела. Хорошая вакцина с очень хорошей переносимостью. У нас в школе всем деткам ее делают, никто не пыхтит. кому ж нравится, когда дети болеют? Маме дала почитать статью, улыбается))Комментировать
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