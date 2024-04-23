Москвичам готовят подарок, от которого они вряд ли будут в восторге

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ирина ермакова

Автор - тупой живодер. Или член секты догхантеров. Иначе как можно объяснить такую ненависть к собакам и вот эту цитату неадеквата: "Псины с немотивированной агрессией, дикие, уже вкусившие человечинки, отправятся гулять по тихим столичным дворам и „особяненым“ паркам. „На себя намордник надень“, — будут цедить сквозь зубы новоиспеченные хозяева». И да - я больше люблю собак, чем людей. Жизнь показывает, что это верная позиция. И опус этого автора в том числе. за что тебя любить, болезный?!