Астраханские любители свободно бегающих по улицам бездомных собачьих стай хотят сделать москвичам подарок.
Москвичам готовят подарок, от которого они вряд ли будут в восторге
Комментарии
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ие
ирина ермакова
Автор - тупой живодер. Или член секты догхантеров. Иначе как можно объяснить такую ненависть к собакам и вот эту цитату неадеквата: "Псины с немотивированной агрессией, дикие, уже вкусившие человечинки, отправятся гулять по тихим столичным дворам и „особяненым“ паркам. „На себя намордник надень“, — будут цедить сквозь зубы новоиспеченные хозяева». И да - я больше люблю собак, чем людей. Жизнь показывает, что это верная позиция. И опус этого автора в том числе. за что тебя любить, болезный?!
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