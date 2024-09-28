Геннадий Добров «Прощальный взгляд», 1982 “Я ищу работу, но очень медленно.
Женщина – последний рубеж
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Владимир Алтайцев
Никто и ничто не может остановить алкоголика, кроме его самого. Только он сам может стать человеком.
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17 час.
Виктор Белогорцев
бабьё сами виноваты у меня зять бывший мент говорит ездить туда нет смысла, проезжаешь на вызов, а баба с разбитой рожей начинает заступаться за дебошира, у неё спрашивают зачем вызывала? я просто припугнуть хотела у меня сосед в соседнем подъезде в 2 ночи устроил разборки с женой, я пошел успокоить, так сучка мне морду расцарапала, я соседу сказал в следующий раз стукни в стенку и я тебе принесу молоток чтобы она молчала
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9 час.
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