Женщина – последний рубеж

Никто и ничто не может остановить алкоголика, кроме его самого. Только он сам может стать человеком.

Виктор Белогорцев

бабьё сами виноваты у меня зять бывший мент говорит ездить туда нет смысла, проезжаешь на вызов, а баба с разбитой рожей начинает заступаться за дебошира, у неё спрашивают зачем вызывала? я просто припугнуть хотела у меня сосед в соседнем подъезде в 2 ночи устроил разборки с женой, я пошел успокоить, так сучка мне морду расцарапала, я соседу сказал в следующий раз стукни в стенку и я тебе принесу молоток чтобы она молчала