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Женщина – последний рубеж

Женщина – последний рубеж

Геннадий Добров «Прощальный взгляд», 1982 “Я ищу работу, но очень медленно.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Никто и ничто не может остановить алкоголика, кроме  его самого.  Только  он сам может стать человеком.
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17 час.
Виктор Белогорцев
бабьё сами виноваты у меня зять бывший мент говорит ездить туда нет смысла, проезжаешь на вызов, а баба с разбитой рожей начинает заступаться за дебошира, у неё спрашивают зачем вызывала? я просто припугнуть хотела у меня сосед  в соседнем подъезде в 2 ночи устроил разборки с женой, я пошел успокоить, так сучка мне морду расцарапала, я соседу сказал в следующий раз стукни в стенку и я тебе принесу молоток чтобы она молчала
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9 час.

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