МИД РФ решительно осудил акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

МИД ждёт от властей Армении реакцию неприятия произошедшего, а также пресечения подобных проявлений варварства; Россия решительно осудила акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января.
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