Премьер Италии Мелони заявила, что Запад устал от конфликта на Украине

Премьер Италии Джорджа Мелони в разговоре с пранкерами Алексеем Столяровым (Лексус) и Владимиром Кузнецовым (Вован), один из которых представился африканским политиком, заявила, что многие западные политики устали от конфликта на Украине.
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