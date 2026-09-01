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Захарова назвала позором назначение Федорова советником министра обороны Италии

Захарова назвала позором назначение Федорова советником министра обороны Италии

Markus Lenhardt/TASS Назначение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова советником по инновациям главы минобороны Италии Гуидо Крозетто – позор.

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