Москва установит более 3,5 тыс. флагов к 5-6 сентября

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о праздничном оформлении столицы к Дню города. Более 3,5 тыс. флагов размещены на мостах, улицах и площадях.
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