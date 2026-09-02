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Царьград

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Москва установит более 3,5 тыс. флагов к 5-6 сентября

Москва установит более 3,5 тыс. флагов к 5-6 сентября

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о праздничном оформлении столицы к Дню города. Более 3,5 тыс. флагов размещены на мостах, улицах и площадях.

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