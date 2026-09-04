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Адвокат объяснил, какие последствия может иметь беременность иностранки в США

Адвокат объяснил, какие последствия может иметь беременность иностранки в США

Иммиграционные власти прежде всего будут учитывать первоначальную цель въезда в страну Беременность иностранки во время законного пребывания в США сама по себе не является нарушением визового статуса.

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