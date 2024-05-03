Бәла ялгызы йөрми дигән сүз бар халыкта. Моның хаклыгын үз язмышында татыды Илшат. Көтмәгәндә-уйламаганда, мәктәптән кайтып килгән олы кызлары Асияны үткенче бер машина бәрдереп китте.
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Бәла ялгызы йөрми дигән сүз бар халыкта. Моның хаклыгын үз язмышында татыды Илшат. Көтмәгәндә-уйламаганда, мәктәптән кайтып килгән олы кызлары Асияны үткенче бер машина бәрдереп китте.